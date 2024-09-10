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Эксперт оценил геополитическое значение ВЭФ-2024

Политолог Маслов: внимание мирового сообщества к России растет

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Фонд «Росконгресс»

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов в беседе с Tsargrad.tv оценил геополитическое значение Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). Он подчеркнул, что внимание мирового сообщества к России растет. Особенно это ощущается как раз в Азии.

«Хорошо видно, что очень много и стран, и отдельных компаний из Китая, из Малайзии, из Индонезии, из африканских государств проявляют интерес к России, потому что эта попытка (Запада. — «Газета.Ru») геополитической изоляции привела к абсолютно противоположному эффекту. Россия вошла, так сказать, в мировые новостные ленты», — отметил Маслов.

Он также обратил внимание, что на ВЭФ впервые присутствовали представители бизнеса из Гонконга, которые вели переговоры с российскими предпринимателями по целому ряду позиций.

Девятый Восточный экономический форум прошел во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия стала «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее в Кремле назвали задачу России на следующие 100 лет.

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