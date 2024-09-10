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«Украина — полдела»: эксперт о роли Белоруссии в международной обстановке

Военэксперт Богодель: задачей Минска является прикрытие западного направления

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о роли Минска в сложившейся международной обстановке. По его словам, задача республики, прежде всего, — прикрытие западного направления. Украина — это полдела, отметил специалист.

«Нас волнует именно западное направление и в том числе не только безопасность Белоруссии, но в том числе и безопасность Калининградской области, потому что по большому счету именно ее географическое положение сегодня ставит в такое сложное положение», — сказал Богодель.

Он добавил, что на ядерное оружие надеяться не приходится, поскольку это последнее, о чем можно помыслить.

Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович накануне сообщил, что Польша развернула группировку вооруженных сил численностью до 17 тысяч человек вблизи границы с Белоруссией, при этом восемь тысяч военных находятся непосредственно «у рубежей».

По его словам, Варшава совместно со странами Балтии продолжает политику нагнетания обстановки на границе с Белоруссией. В Польше, по информации госсекретаря, на данный момент увеличилось количество танков и боевых машин.

Ранее в Совфеде заявили, что Белоруссию не смогут втянуть в военное противостояние с Украиной.

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