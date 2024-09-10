Захарова высказалась о переговорах Украины с террористами в Сирии

Украинские власти уже давно поддерживают отношения с террористическими организациями, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Пост с соответствующим содержанием появился в ее личном Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала статью в турецкой газете Aydınlık о переговорах между Киевом и представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). По информации журналистов, целью контактов было привлечение членов структуры к проведению операций против Москвы.

«Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики «чужого флага», — подчеркнула Захарова.

При этом она обратила внимание, что в реальности проблема сотрудничества Украины с террористическими организациями еще масштабнее. Эта страна сама превратилась в подобную структуру, за которой по «по традиции стоят Вашингтон и Лондон», резюмировала представитель МИД РФ.

10 сентября газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что 18 июня в Сирии состоялись переговоры между украинскими делегатами и членами «Хайят Тахрир аш-Шам». Как выяснило издание, в том числе в ходе встречи Киев предложил снабдить структуру 75 дронами в обмен на освобождение из ее тюрем ряда радикальных антироссийских боевиков.

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность признания Украины террористической страной.