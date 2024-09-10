Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова высказалась о переговорах Украины с террористами в Сирии

Захарова заявила, что Украина давно контактирует с террористическими структурами

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские власти уже давно поддерживают отношения с террористическими организациями, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Пост с соответствующим содержанием появился в ее личном Telegram-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала статью в турецкой газете Aydınlık о переговорах между Киевом и представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). По информации журналистов, целью контактов было привлечение членов структуры к проведению операций против Москвы.

«Контакты с террористическим отребьем киевский режим поддерживает давно: привлечение к совершению терактов в отношении российских граждан, обмен информацией и технологиями, использование тактики «чужого флага», — подчеркнула Захарова.

При этом она обратила внимание, что в реальности проблема сотрудничества Украины с террористическими организациями еще масштабнее. Эта страна сама превратилась в подобную структуру, за которой по «по традиции стоят Вашингтон и Лондон», резюмировала представитель МИД РФ.

10 сентября газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что 18 июня в Сирии состоялись переговоры между украинскими делегатами и членами «Хайят Тахрир аш-Шам». Как выяснило издание, в том числе в ходе встречи Киев предложил снабдить структуру 75 дронами в обмен на освобождение из ее тюрем ряда радикальных антироссийских боевиков.

Ранее в Государственной думе РФ оценили возможность признания Украины террористической страной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами