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Украинский политолог назвал Зеленского «сбитым летчиком»

После откровений Нуланд Соскин назвал Зеленского «сбитым летчиком»

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Водник/Wikimedia

Запад более не заинтересован в поддержке президента Украины Владимира Зеленского, которого теперь можно назвать «сбитым летчиком». Такое мнение в своем блоге на YouTube выразил украинский политолог Олег Соскин.

«Видимо, на встрече MI6 и ЦРУ было принято решение, что Зеленского надо куда-то каким-то образом отправить», — заявил Соскин.

Таким образом он отозвался на высказывание экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд о причинах срыва переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. В интервью российскому журналисту Михаилу Зыгарю (признан в РФ иностранным агентом) она заявила, что Киев отказался от Стамбульских соглашений по совету Вашингтона и Лондона.

По словам Нуланд, изначально США «были не очень осведомлены» о деталях планируемого соглашения. Однако под конец переговоров Киев решил «проконсультироваться» с западными союзниками, «к чему вообще все идет». США условия мира не понравились, как и Великобритании.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, почему Украина отказалась от стамбульских соглашений.

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