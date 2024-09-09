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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Ирана

МИД Украины вызвал иранского посла на фоне сообщений о поставке России ракет

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Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара на фоне сообщений о якобы передаче России баллистических ракет. Об этом сообщает РИА Новости.

Прецедентом для этого стало сообщение американского телеканала CNN со ссылкой на источники. Утверждалось, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности, чтобы российская армия использовала их в боевых действиях на Украине.

«Выражено глубокое беспокойство украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет Российской Федерации», — говорится в публикации украинского МИД.

Иранскому дипломату «в жесткой форме было высказано предупреждение» о возможных последствиях.

До этого официальный представитель МИД Ирана Насер Канани опровергал еще одно обвинение украинской стороны. Дипломат заявлял, что обвинения Украины в адрес Корпуса стражей исламской революции на тему того, что его члены якобы занимаются обучением российских солдат использованию дронов на СВО, не имеют под собой оснований.

Ранее сообщалось, что Зеленский «очень попросил» Запад ускорить поставки оружия.

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