Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что в составе украинских войск, атаковавших Курскую область, были граждане Грузии. Эксперт подчеркнул, что наличие наемников в российском приграничье не поменяет отношения между Москвой и Тбилиси.

«Мы же знаем, что в Грузии есть наемники, которые воюют на Украине, такие же, как из Польши или Колумбии. Это же не создает нам межнациональный конфликт. А местные грузины призывают их оставить оружие, потому что они понимают, что эти негодяи не служат укреплению отношений между Россией и Грузией», — прокомментировал Литовкин.

Он добавил, что грузины нуждаются в хороших отношениях с Москвой, поскольку Россия всегда была для них большим и щедрым рынком.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил, что страны Запада пытались разжечь межнациональный конфликт в Курской области, используя для этого грузинский народ.

Он пояснил, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвует грузинский легион. В это же время в Курской области проживают порядка 130 тыс. грузин, которые являются гражданами Российской Федерации.

Ранее в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников.