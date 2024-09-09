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Военный эксперт объяснил, зачем Польша стягивает войска к границе с Белоруссией

Военэксперт Алесин: Польша сохраняет угрозу для России и Союзного государства

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Michal Kosc/AP

Польша стягивает войска к западным границам Белоруссии по двум причинам. Во-первых, Варшава не оставляет надежд завладеть западно-белорусскими землями, а во-вторых пытается сохранить угрозу для России и Союзного государства. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Александр Алесин.

«На случай нападения на Белоруссию у Москвы и Минска разработан план действий. Согласно ему, белорусские силы с опорой на оборонительные сооружения должны выдержать первый удар противника, дальше к ним на помощь придут российские войска», — отметил Алесин.

При этом эксперт считает, что ожидать пересмотра Киевом и Варшавой курса на эскалацию не стоит, поскольку у Минска есть оружие, способное достать до важнейших центров политической, гражданской и военной инфраструктуры на территории противника.

Как сообщил госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, Польша развернула группировку вооруженных сил численностью до 17 тысяч человек вблизи границы с Белоруссией, при этом восемь тысяч военных находятся непосредственно «у рубежей».

По его словам, Варшава совместно со странами Балтии продолжает политику нагнетания обстановки на границе с Белоруссией. В Польше, по информации госсекретаря, на данный момент увеличилось количество танков и боевых машин.

Ранее в Польше заявили, что пресекли диверсию, организованную РФ и Белоруссией.

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