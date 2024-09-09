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Политолог: выборы в РФ прошли спокойно, несмотря на атаки извне

Политолог Гагарин: атаки извне не помешали провести региональные выборы в РФ

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Несмотря на происки недоброжелателей, региональные выборы в России прошли спокойно. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин. Он отметил, что всего в ходе избирательной компании было зафиксировано 150 тысяч хакерских атак.

«Как указала председатель ЦИК Элла Памфилова, три тысячи атак были высокого уровня. То есть они могли нанести серьезный ущерб. К счастью, наша защита сработала замечательно. Все атаки отражены. Это показывает, что российская политическая система довольно устойчива, хотя и испытывает сильное давление из-за рубежа», — подчеркнул Гагарин.

Он добавил, что кандидаты и партии в ходе выборов продемонстрировали «политическое единодушие».

В период с 6 по 8 сентября в российских регионах прошли выборы разных уровней. Граждане избирали руководителей областей, а также местных депутатов. Кроме того, прошли дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам.

В тот же период в столице прошли выборы депутатов в Московскую городскую думу, а также муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. Проголосовать на участке можно как очно, так и дистанционно.

Ранее Памфилова оценила голосование на выборах разного уровня.

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