Орбан заявил об «эффектном» событии в рамках мирной миссии по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об «эффектном» мероприятии в сентябре в рамках его мирной инициативы по Украине. Об этом сообщил портал ATV.

Венгерский премьер выступал на ежегодном закрытом мероприятии в венгерском городе Кётче.

«Он публично рассказал журналистам о своей миротворческой миссии: миротворческая миссия постоянная, он работал над ней и летом, и намекнул, что в сентябре она будет иметь «эффектный» вид, но не раскрыл никаких подробностей», — говорится в материале.

Орбан также заявил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать США.

В июле премьер Венгрии в рамках своей миротворческий миссии провел встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом. После этого он передал ЕС свой план по урегулированию конфликта.

Ранее Венгрия обвинила США и Европу в уклонении от инициатив по миру на Украине.