Раскрыта цель заявления Шольца о переговорах по Украине

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине не связано с его стремлением к завершению конфликта. Главная причина подобных громких слов – это выборы в следующем году и вызывающее беспокойство количество граждан, поддерживающих его конкурентку Сару Вагенкнехт, заявил политолог Юрий Светов в беседе с 360.ru.

Эксперт призвал не питать иллюзий, подчеркнув, что в Германии не стремятся ничего осознать, а преследуют лишь одну цель – нанести поражение России. Пойти на подобные заявления Шольца могли заставить региональные выборы, которые неожиданно показали большое количество граждан, выступающих против помощи Украине. При этом канцлер надеется переизбраться в 2025 году, поэтому хочет снизить количество сторонников Сары Вагенкнехт, объяснил Светов.

«Чем отличается политик от государственного деятеля? Политика волнуют только выборы. И он живет от выборов до выборов. Его страна мало интересует, ему нужно победить ситуативно», — объяснил эксперт.

В пример он привел экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, заявив, что это она виновата в миграционном кризисе 2015 года и обмане с реализацией Минских соглашений. Ее не волновало, чем закончатся такие политические решения, что можно сказать и про Шольца, заключил политолог.

Напомним, Шольц заявил, что в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса должна принимать участие Россия. Он призвал начать обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее, и в связи с этим предложил провести еще одну конференцию по украинскому кризису. В Кремле, однако, ответили, что Россия пока не прослеживает возможностей для переговоров по конфликту на Украине.

В Италии ранее заявили, что Шольц готовит свой план урегулирования на Украине.