В Кремле прокомментировали сообщения о плане Шольца по Украине

Россия не знает деталей плана канцлера Германии Олафа Шольца по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем не более того, что сообщили СМИ. Но мы не знаем о каких деталях может идти речь. Вы знаете, что мы заранее не отмахиваемся от планов, но нужно понимать, о чем идет речь», — сказал представитель Кремля.

О работе по созданию мирного плана Шольцем 9 сентября сообщила итальянская газета La Repubblica. Как пишет издание, после «разрушительных» результатов выборов в Тюрингии и Саксонии канцлер хочет «разыграть украинскую карту», чтобы укрепить собственные позиции и войти в историю как «канцлер мира».

До этого глава правительства ФРГ заявил, что Россия должна принять участие в следующей конференции по урегулированию украинского кризиса. По его словам, сейчас необходимо обсуждать, как можно прийти к миру на Украине как можно быстрее. Поэтому необходимо провести еще одну конференцию по украинскому кризису, отметил Шольц.

Ранее Путин назвал условие для переговоров с Украиной.