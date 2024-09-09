В Комсомольске-на-Амуре избрали нового мэра

Комсомольск-на-Амуре, который находится в Хабаровском крае, возглавит новый мэр в лице Дмитрия Заплутаева. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель региональной избирательной комиссии Денис Кузьменко, передает РИА Новости.

Он рассказал, что действующий глава города Александр Жорник не баллотировался на новый срок. Вместе этого он решил стать депутатом законодательного органа Хабаровского края.

«На этих выборах участвовало пять кандидатов <...>. У города Комсомольска-на-Амуре новый глава. Им стал кандидат, выдвинутый политической партией «Единая Россия», Заплутаев Дмитрий Александрович», — отметил Кузьменко.

Глава избирательной комиссии добавил, что за нового мэра проголосовали 43,77% избирателей.

При этом второе место на выборах занял претендент от партии ЛДПР Владимир Гинсбург, которого поддержали 26,23% жителей. Третье место, в свою очередь, занял представитель партии «Справедливая Россия» Сергей Юганов с 13,99% голосов.

На четвертом и пятом местах расположились кандидаты от партии КПРФ Роман Кверенк и коммунист Станислав Шуваев. Они получили 5,35% и 4,08% голосов соответственно, уточнил Кузьменко.

Ранее в Центральной избирательной комиссии РФ подвели итоги выборов главы Хабаровского края.