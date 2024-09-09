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В России обвинили Запад в попытке разжечь конфликт с грузинами в Курской области

Глава ФАДН Баринов: Запад хотел разжечь конфликт с грузинами в Курской области

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что страны Запада пытались разжечь межнациональный конфликт в Курской области, используя для этого грузинский народ.

Он пояснил, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвует грузинский легион. В это же время в Курской области проживают порядка 130 тыс. грузин, которые являются гражданами Российской Федерации.

«Наши оппоненты начали разгонять волну в Telegram-каналах среди населения области, писать: «Грузины вторглись на нашу территорию, почему почти 130 тыс. грузин спокойно живут и работают в Курской области?» — сказал Баринов.

Он добавил, что во время его гуманитарного визита в область, его сопровождал руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе, который призвал соотечественников сложить оружие, возвращаться на Родину и заботиться о собственной стране.

В конце июня прибывший в ЛНР активист Социалистической платформы Грузии Паата Абуладзе заявлял, что наемников для «Грузинского национального легиона» (признан в РФ террористической организацией), воюющего на стороне ВСУ, вербуют в Европе и готовят в Польше.

Ранее на стороне ВСУ в Курской области заметили канадских наемников.

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ВЭФ-2024
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