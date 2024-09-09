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Стали известны итоги выборов губернатора Липецкой области

ЦИК РФ: Артамонов победил на выборах главы Липецкой области с 81,16% голосов

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Действующий губернатор Липецкой области и кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Артамонов одержал победу на выборах главы региона, которые состоялись с 6 по 8 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

К текущему моменту специалисты уже обработали 100% протоколов. В результате было установлено, что за Артамонова свои голоса отдали 81,16% избирателей.

Второе место, в свою очередь, занял кандидат от партии ЛДПР Анатолий Емельянов. Он получил 5,94% голосов.

Еще 5,38% жителей Липецкой области поддержали Юрия Логинова, который баллотировался от партии «Коммунисты России». Претенденты от партий «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» Лариса Ксенофонтова и Полина Валентинова получили 3,58% и 2,49% голосов соответственно, заняв на выборах четвертое и пятое места.

7 сентября Артамонов обратился к гражданам, призвав их принять участие в региональных выборах. В тот же день глава российского субъекта сам проголосовал на выборах губернатора Липецкой области и выборах членов Совета депутатов Липецкого муниципального округа.

Ранее в ЦИК РФ раскрыли результаты выборов главы Сахалинской области.

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