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Эскобар: Россия может требовать капитуляции Киева

Аналитик Эскобар: Россия может потребовать от Украины капитуляции

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Геополитический аналитик Пепе Эскобар в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что новым требованием России для окончания украинского конфликта с учетом нападения ВСУ на Курскую область может быть капитуляция киевских властей.

«Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция», — сказал он.

Эксперт пояснил, что повышение ставок связано с атакой Украины на Курскую область.

Эскобар полагает, что сначала Россия потратит некоторое время на зачистку Курской области, а после потребует от Киева капитуляции, пригрозив продвижением войск с «артиллерийским цунами». По словам аналитика, у Москвы есть оружие, средства и стратегические возможности, чтобы «продолжать это без остановки».

До этого заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу заявил, что западные страны рискуют оказаться не в состоянии оказать Украине достаточную материальную помощь, это означает капитуляцию Киева.

Ранее в США предупредили Зеленского о последствиях провала ВСУ под Курском.

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