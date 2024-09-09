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Главой Анадыря выбран Сергей Спицын

Кандидат от «Единой России» Сергей Спицын победил на выборах мэра Анадыря

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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Кандидат от «Единой России», первый заместитель главы городского округа Анадырь на Чукотке Сергей Спицын одержал победу на выборах мэра округа. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Он набрал 61,93% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Владимир Гальцов с 16,09%, тройку замкнул Иван Семизоров из ЛДПР с 11,95%.

До этого сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы администрации Хабаровского края Дмитрий Демешин, представляющий «Единую Россию», после обработки 100% протоколов набирает на выборах в регионе 81,03% голосов. За Демешина проголосовали свыше 254 тыс. человек. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора превысила 31%.

9 сентября рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщила, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на их результаты.

Ранее Собянин заявил, что явка на выборы в Москве превысила 40%.

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