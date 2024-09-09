Главой Анадыря выбран Сергей Спицын

Кандидат от «Единой России», первый заместитель главы городского округа Анадырь на Чукотке Сергей Спицын одержал победу на выборах мэра округа. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Он набрал 61,93% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Владимир Гальцов с 16,09%, тройку замкнул Иван Семизоров из ЛДПР с 11,95%.

До этого сообщалось, что временно исполняющий обязанности главы администрации Хабаровского края Дмитрий Демешин, представляющий «Единую Россию», после обработки 100% протоколов набирает на выборах в регионе 81,03% голосов. За Демешина проголосовали свыше 254 тыс. человек. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора превысила 31%.

9 сентября рабочая группа Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщила, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на их результаты.

Ранее Собянин заявил, что явка на выборы в Москве превысила 40%.