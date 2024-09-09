Врио губернатора Демешин побеждает на выборах в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности главы администрации Хабаровского края Дмитрий Демешин, представляющий «Единую Россию», после обработки 100% протоколов набирает на выборах в регионе 81,03% голосов. Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию сообщает ТАСС.

За Демешина проголосовали свыше 254 тыс. человек. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора превысила 31%.

Второе место на выборах занимает уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, кандидат от КПРФ Петр Перевезенцев с 8% голосов. На третьем — выдвигавшийся от «Коммунистов России» и набравший 2,97% голосов гендиректор ООО «Балтимор-Амур» Сергей Прокопьев. Замыкает список претендентов депутат Государственной думы Роза Чемерис от партии «Новые люди» с 4,86% голосов.

8 сентября Центральная избирательная комиссия сообщила, что действующие губернаторы лидируют на всех проходящих в России региональных выборах.

Ранее в Думе заявили о неудачах Запада в попытках повлиять на выборы в РФ.