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В МИД Белоруссии раскрыли требования Запада к Лукашенко

Рыженков: Запад все еще хочет от Минска антироссийской политики

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president.gov.by

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков объяснил, чего Запад хочет от президента республики Александра Лукашенко, сообщает БелТА.

По словам дипломата, желания стран Запада не изменились. Они хотят, чтобы Белоруссия проводила политику в их интересах.

«Это политика антироссийская, в угоду тех политических процессов, которые видит себе Запад», — сказал министр.

Он уточнил, что там хотели привести к власти в республике псевдодемократические силы. Чиновник считает, что во время активной фазы конфликта РФ и Украины изменения западной политики не будет.

Рыженков возглавил МИД страны в конце июня 2024 года. До этого дипломат занимал пост первого заместителя руководителя администрации Лукашенко.

Ранее Лукашенко объяснил, в каком случае Белоруссия будет воевать.

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