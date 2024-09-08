Явка на онлайн-голосование в России достигла 90%

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сообщила о явке в 90% на выборах в РФ через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает РИА Новости.

По ее словам, избиратели и народ осознанно решают принять участие в онлайн-голосовании.

«90% — высокая явка», — оценила глава ЦИК.

Она добавила, что в 25 российских регионах с ДЭГ соотношение электронного голосования с традиционным «очень близкое».

С 6 по 8 сентября в РФ проходило голосование на выборах различного уровня. В 21 регионе состоялись прямые выборы губернаторов, в 13 регионах — выборы депутатов региональных парламентов и довыборы депутатов Госдумы. В Москве выбирали членов Мосгордумы: в городе открылись 1440 избирательных участков, на которых можно проголосовать с 8:00 до 20:00 в течение трех дней. На выборах был зарегистрирован 281 кандидат. «Газета.Ru» рассказывала, как принять участие в онлайн-голосовании и почему это удобно.

Ранее глава ЦИК объяснила недопуск участника СВО к выборам.