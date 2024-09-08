Смирнов пообещал восстановить разрушенные земли в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов пообещал, что разрушенные ВСУ (Вооруженными силами Украины) территории в Курской области будут восстановлены. Его слова приводит ТАСС.

«Она [Курская область] будет еще красивее, чем была в тех населенных пунктах, которые затронула война, и наладим нормальную счастливую жизнь после нашей общей победы», — пообещал чиновник в ходе видео-конференц-связи региональных отделений партии «Единая Россия» с председателем партии Дмитрием Медведевым.

До этого сообщалось, что ВСУ заминировали поселок Нижний Мордок в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Ранее на Западе выразили обеспокоенность из-за возможного отхода ВСУ из-под Курска.