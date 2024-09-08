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Захарова отреагировала на слова Шольца по поводу расследования «Севпотоков»

Захарова: Германия обязана делиться с Россией данными по «Севпотокам»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова немецкого канцлера Олафа Шольца о необходимости расследовать подрыв «Северных потоков», передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что «Берлин обязан делиться с Россией» всей необходимой информацией по расследованию.

«Это должно сообщаться не в СМИ в виде утечек, а в ходе официальных заявлений и обмена данными между соответствующими структурами заинтересованных стран», — сказала Захарова.

В традиционном летнем интервью телеканалу ZDF Шольц пообещал, что власти Германии сделают все для того, чтобы расследовать подрывы «Северных потоков». По его словам, Берлин выступает за то, чтобы «ничего не было утаено», и будет сделано все для того, чтобы виновные в подрывах были наказаны.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня. Wall Street Journal узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.

Ранее Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам».

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