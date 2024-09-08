В Москве рассказали о миллионах участников электронного голосования

Более 3 млн человек проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы электронно. Об этом сообщает ТАСС.

Дистанционное голосование на выборах в Москве проводилось через платформу elec.mos.ru. Отмечается, что голосование завершилось в 20:00. К 15:55 участие в выборах дистанционно приняли участие 2,6 млн жителей столицы.

С 6 по 8 сентября в столице проходят выборы депутатов Московской городской думы, муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино.

Перед этим сообщалось, что победители лотереи на выборах в Москве пожертвовали 32 млн рублей на благотворительность и поддержку СВО.

Победители лотереи «Миллион призов» на выборах в Москве пожертвовали 18,6 млн рублей на поддержку СВО (специальной военной операции России на Украине) и беженцев из Курской области. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Еще 13 млн рублей были направлены благотворительным фондам, которые помогают тяжелобольным людям, людям в трудных ситуациях и бездомным животным.

Ранее в аппарате Москальковой объяснили отсутствие нарушений на выборах в РФ.