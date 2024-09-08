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В Госдуме заявили о провальной попытке Запада повлиять на выборы в России

Пискарев: провокационные кампании Запада на выборах в РФ провалились

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Нина Зотина/РИА Новости

Запад пытался повлиять на ход проведения выборов в России, однако его попытки провалились, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По словам депутата, западные страны при поддержке иноагентов пытались организовать избирательную компанию для «угодных им кандидатов» в депутаты Мосгордумы. В Санкт-Петербурге же волонтеры проводили акцию «За любого, кроме...», публикуя незаконные агитационные материалы.

«Провокационные  кампании... провалились, и их участники переключились на критику хода выборов  и электронной системы голосования, звучали призывы к бойкоту выборов. Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли», — написал Пискарев.

С 6 по 8 сентября в регионах РФ проходит голосование на выборах местных властей разных уровней, включая законодательные органы регионов и муниципалитетов, а также глав субъектов.

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы в регионах РФ, не было.

Ранее Роскомнадзор рассказал о DDoS-атаках на ресурсы ЦИК при подготовке к выборам.

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