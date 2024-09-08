Шольц заявил, что не собирается ставить перед бундестагом вопрос о доверии

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит повода ставить перед парламентом вопрос о доверии кабмину и тем самым запускать возможный процесс досрочных парламентских выборов. Такое заявление он сделал на фоне рекордно низкого рейтинга правящей коалиции в интервью телеканалу ZDF.

По мнению Шольца, в ближайшем будущем формирование коалиций как на федеральном уровне, так и в регионах будет сложным. В связи с этим канцлер считает важным выработать такой стиль взаимодействия, который бы позволил сотрудничать также партиям, которые изначально не могли себе представить совместное правление.

1 сентября в Саксонии и Тюрингии состоялись выборы в земельные парламенты. Среди других политических объединений на них была представлена Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая потерпела поражение. В обоих регионах победила «Альтернатива для Германии» (30,5%), а Социал-демократическая партия Германии не смогла войти даже в тройку политических объединений с лучшим результатом.

До этого Шольц, представляющий СДПГ, выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. По словам политика, партия, вопреки всем прогнозам, победила на предыдущих выборах в бундестаг и может выиграть следующее голосование.

Ранее рейтинг коалиции Шольца упал до минимума с момента прихода к власти.