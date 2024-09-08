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Джордж Буш-младший не поддержит Трампа или Харрис

NBC: экс-президент Буш-младший не поддержит кандидатов на выборах в США

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AP

Бывший президент США Джордж Буш-младший не планирует поддерживать Дональда Трампа или Камалу Харрис в президентской гонке. Об этом заявили телеканалу NBC в его офисе.

На вопрос о том, поддержат ли Буш или его жена Лора кого-либо из кандидатов или обнародуют, как они будут голосовать, представитель экс-президента ответил «нет».

Он добавил, что бывший президент ушел из президентской политики много лет назад.

Представитель штаба вице-президента США Камалы Харрис отказался от комментариев, но указал на усилия штаба по налаживанию связей с республиканцами.

Тот факт, что Буш не поддерживает кандидата своей партии — он в свое время избирался от Республиканской партии — сам по себе примечателен, пишет NBC. В 2012 году Буш заявил, что поддерживает кандидата от республиканцев Митта Ромни против Барака Обамы, также он поддерживал сенатора Джона Маккейна на выборах 2008 года.

Джордж Буш-младший — 43-й президент США. Он возглавлял страну с 2001 по 2009 год.

Ранее Трамп высмеял заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США.

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