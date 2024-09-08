Экс-вице-премьер Украины стала замглавы офиса Зеленского

Ирина Верещук, занимавшая пост вице-премьера Украины и министра по вопросам реинтеграции, стала заместителем руководителя офиса президента. Соответствующий указ опубликовали на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

Также заместителем главы офиса Зеленского назначили главу Закарпатской областной администрации Виктора Микиту.

3 сентября Верещук сообщила, что спустя почти три года с начала работы в правительстве она решила подать заявление об увольнении. Тогда же вице-премьер выразила благодарность президенту и главе кабинета министров страны за оказанное ей доверие.

На следующий день в Верховной раде состоялось голосование по вопросу отставки заместителя председателя правительства. Инициативу поддержали 214 депутатов, при этом против высказались 315 парламентариев. В результате Верещук не разрешили покинуть занимаемую должность.

Несмотря на это, позже она анонсировала свой переход на пост заместителя главы офиса президента Украины, а Рада со второй попытки одобрила ее отставку.

Ранее новый глава МИД Украины выступил с заявлением по России.