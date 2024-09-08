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В Турции заявили, что США не рады сближению Анкары и Дамаска

Представитель AKP Челик: США обеспокоены потенциальным сближением Турции и САР

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Depositphotos

США обеспокоены потенциальным сближением Турции и Сирийской Арабской Республики (САР), поскольку они продолжают оказывать военную помощь боевикам из »Рабочей партии Курдистана» (РПК). Об этом заявил представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик, сообщает РИА Новости.

Он сказал, что пока преждевременно говорить о каких-либо датах встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с сирийским коллегой Башаром Асадом. По словам Челика, в первую очередь должны встретиться главы МИД двух стран. Соединенные Штаты «обеспокоены этим», отметил он.

Представитель AKP обратил внимание, что США выражали недовольство прошедшей еще до начала сирийского кризиса встречей Асада с занимавшим тогда пост президента Турции Абдуллой Гюлем, называя Сирию «государством-изгоем».

«Теперь ситуация ясна: США наладили поддержку (считающейся в Турции террористической организации) PYD, сирийской РПК и структур, которые мы называем террористическими организациями. Наше сближение с Сирией — кошмар для террористической организации (РПК. — «Газета.Ru»). Таким образом, видно, что страны, покровительствующие террористическим организациям, стремятся к тому, чтобы не было нормализации», — сказал Челик.

28 июня Эрдоган заявил, что Турция открыта для инициатив по нормализации отношений с Сирией.

Ранее Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии.

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