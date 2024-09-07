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Зеленский подготовит новый план по Украине для Байдена и G7

Зеленский готовит новый план по Украине специально для Байдена, Трампа и Харрис

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведет работу над дорожной картой по Украине, в дальнейшем он хочет представить документ кандидатам в президенты США и лидерам «Большой семерки». Об этом украинский лидер сообщил итальянской газете La Repubblica.

По его словам, план будет готов в ноябре. Он будет представлен президенту США Джо Байдену, другим лидерам стран G7, а также кандидатам в президенты Штатов Дональду Трампу и Камале Харрис.

Украинский лидер также добавил, что мирный план будет включать активную роль западных партнеров в защите Украины.

Издание NBC News также сообщало, что Зеленский покажет президенту США Джо Байдену «план победы» Украины.

По словам Зеленского, украинская операция в Курской области является частью более масштабного военно-политического плана, поэтому Киев будет удерживать эти территории.

Позже бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя заявления Зеленского отметил, что украинский лидер оторван от реальности.

Ранее Зеленский заявил о планах ВСУ удерживать территории Курской области.

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