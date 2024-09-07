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Шольц заявил о правильности «осторожного курса» Германии при поддержке Украины

Шольц: ФРГ поддерживает разумный и осторожный курс в отношении Украины

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Liesa Johannssen/Reuters

Германия сохраняет разумный и осторожный курс при оказании поддержки Украине. Такое мнение в интервью немецкому изданию Tagesspiegel выразил канцлер Олаф Шольц.

«Мы поддерживаем Украину в военном отношении, но заботимся о том, чтобы Германия не стала воюющей стороной», — сказал Шольц.

Комментируя недавние результаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии, где выступающие против войны партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» добились значительного успеха, Шольц признал, что «некоторые избиратели считают ошибкой то, что Германия поддерживает Украину». Однако заявил, что такая «осмотрительная поддержка» все равно является правильным решением.

1 сентября в Саксонии и Тюрингии состоялись выборы в земельные парламенты. Среди других политических объединений на них была представлена и СДПГ (от которой избран Шольц), однако она потерпела поражение. В обоих регионах победила правая «Альтернатива для Германии» (30,5%), а Социал-демократическая партия Германии не смогла войти даже в тройку политических объединений с лучшим результатом. Неожиданно хорошие результаты показала также левая партия «Союз Сары Вагенкнехт».

Ранее на Украине рассказали о «трансе» Шольца из-за одного решения Зеленского.

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