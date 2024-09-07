В США раскрыли, как отличить «вмешательство» в выборы от «влияния» на них

В США делают различие между иностранным вмешательством в американские выборы и влиянием на них. Об этом на мероприятии, организованном некоммерческой организацией The Texas Tribune заявил министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Алехандро Майоркас.

«Я бы сделал различие между вмешательством и влиянием», — подчеркнул он.

Вмешательством в американские выборы он назвал попытки «лишить избирателей их роли» в электоральном процессе, а влияние – это продвижение нарративов в соцсетях с целью ввести в заблуждение американских избирателей.

Как отметил Майоркас, в Соединенных Штатах считают, что «иностранные силы» стремятся «посеять раздор» внутри США в преддверии выборов.

До этого представитель разведсообщества США заявлял, что внешние силы не пытаются вмешаться в выборы президента США, но пытаются оказать на них влияние, поддерживая одного из кандидатов.

Тем не менее, как отметил он, Россия, Иран и Китай считают выборы слабым местом США и пытаются повлиять на них путем поддержки одного из кандидатов в президенты.

Ранее Путин заявил, что Россия «поддержит» Харрис на выборах.