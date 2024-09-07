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Госсекретарь США ожидает встречи с новым главой МИД Украины в ближайшее время

Блинкен рассчитывает на скорую встречу с новым главой МИД Украины Сибигой

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Jacquelyn Martin/AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что надеется на скорую встречу с новым министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Соответствующий пост опубликован на странице американского дипломата в X.

«С нетерпением жду личной встречи с ним в ближайшие недели», — написал Блинкен.

Блинкен назвал Сибигу своим давним партнером и выразил уверенность в том, что они продолжат хорошую работу и тесное сотрудничество, налаженное его предшественником Дмитрием Кулебой.

Сибига в свою очередь сообщил, что пообщался с Блинкеном по телефону. По его словам, они обсудили способы ускорения отправки военной помощи Вашингтоном Киеву, продвижения «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского и ужесточения санкций в отношении России.

Глава МИД Украины добавил, что также с нетерпением ждет начала тесного сотрудничества с американским коллегой.

Рада утвердила Сибигу на пост министра иностранных дел Украины вместо Дмитрия Кулебы 5 сентября. Рокировка в руководстве дипкорпуса республики не стала неожиданностью — слухи о ее подготовке ходили с весны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была названа задача Сибиги.

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