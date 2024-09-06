Депутаты финского парламента не смогли определиться, открывать ли границу с РФ

В парламенте Финляндии провели опрос о ситуации на границе с Россией, большая часть депутатов не смогла дать точный ответ, нужно ли открывать границу. Об этом пишет издание Yle.

Вопрос звучал следующим образом: «Открывать восточную границу Финляндии или нет?». Ответить четко на него смог лишь 71 депутат из 200.

Среди опрошенных 11 членов парламента высказались за открытие границы, 60 — против. Еще у 43 ответ на вопрос вызвал затруднения. Остальные 86 депутатов вовсе не стали отвечать на поставленный вопрос.

В июле глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что финская сторона не собирается открывать границу с Россией, пока ситуация с беженцами не стабилизируется.

Финская сторона пришла к решению установить забор на границе с РФ. В пограничной охране Финляндии заявили, что высота строящегося забора на границе с Российской Федерацией будет составлять 3,5 метра, что на полметра выше изначально запланированной высоты.

Ранее русскоязычные жители Финляндии потребовали назвать критерии открытия границы с РФ.