Минск не откажется от контактов с Токио после задержания шпиона

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск не отказывается от дальнейших контактов с Токио после задержания японского гражданина за шпионаж. Его слова передает РИА Новости.

«При этом мы не отказываемся от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу», — сказал он.

Представитель министерства подчеркнул, что в Минске считают неприемлемыми любые действия иностранных разведывательных служб, которые нарушают белорусский суверенитет.

Накануне государственный телеканал «Беларусь-1» сообщил, что в стране был задержан гражданин Японии, который подозревается в сборе информации о социально-политической ситуации в Белоруссии, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь» и событиях на белорусско-украинской границе. Телеканал уточнил, что задержанный Масатоси Наканиси прибыл в Белоруссию в 2018 году, заключил брак с гражданкой страны, который позже был расторгнут. Он работал преподавателем японского языка в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины.

6 сентября правительство Японии выразило протест Белоруссии в связи с выходом в эфир этой программы на государственном телевидении, а МИД Белоруссии вызвал посла Японии Хироюки Ямамото и заявило протест в связи с задержанием японского гражданина по делу о шпионаже.

Ранее осужденный в Белоруссии гражданин Германии вернулся на родину в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада.