В МИД РФ отреагировали на отказ Дурова от помощи России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции, как только появилась информация о задержании основателя Telegram Павла Дурова. Так в беседе с телеканалом RTVI она прокомментировала публикацию издания Politico о том, что этот предприниматель якобы отказался от дипломатической помощи Российской Федерации и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Мы об этом сразу заявили публично. Что касается тактики Дурова по выбору стороны, которую он считает в данном случае приоритетной, обращайтесь к его адвокатам», — сказала дипломат.

Как писало Politico со ссылкой на источники, Россия и ОАЭ предлагали основателю Telegram дипломатическую помощь после задержания во Франции, однако он отказался.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее Медведев не исключил, что Дуров передаст ключи шифрования Telegram французам.