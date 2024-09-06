Премьер Словакии опасается нового покушения на себя

Действия оппозиции и некоторых СМИ могут привести к повторению покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом глава словацкого правительства заявил в ходе рабочего визита в словацкий город Гандлова, где ранее в него стреляли, передает РИА Новости.

«У меня травма, но не от того покушения, а от оппозиции и некоторых СМИ из-за того, что они делают», — заявил Фицо.

Премьер добавил, что оппозиция и СМИ создают атмосферу, которая может привести к повторению подобной истории, чего Фицо «боится больше всего».

Премьер также отметил, что прибыл в город в рамках рабочей программы правительства, поскольку этому региону нужна поддержка.

15 мая 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Фицо после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Нападавший был задержан на месте преступления, премьер-министра оперативно доставили в больницу, где ему провели несколько операций.

В июле Генпрокуратура Словакии переквалифицировала покушение на Фицо в теракт.

Ранее Вучича назвали следующей целью после покушений на Трампа и Фицо.