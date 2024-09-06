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Армения примет участие в саммите БРИКС в Казани

News.am: делегацию Армении на саммите БРИКС возглавит премьер Пашинян

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Росконгресс

Делегацию Армении на саммите БРИКС в Казани возглавит премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом сообщает армянский портал News.am.

«Армения примет участие в саммите БРИКС на уровне премьер-министра Никола Пашиняна», — указано в сообщении портала.

Информацию подтвердил и министр иностранных дел республики Мнацакан Сафарян. Он заявил, что Армения примет участие как в саммите БРИКС в Казани, так и в неофициальном саммите СНГ в Москве.

Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Неформальный саммит стран Содружества Независимых Государств (СНГ) планируют провести накануне парада в Москве в честь 80-летия Победы.

Ранее премьер Армении Пашинян рассказал, как нельзя говорить с Россией.

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