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Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до начала зимы

Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт на Украине до конца осени

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны, которая проходит в Германии на американской авиационной базе «Рамштайн», заявил о необходимости завершить конфликт с РФ текущей осенью. Об этом пишет «РБК-Украина».

Как сказал глава государства, окончание боевых действий в течение следующих трех месяцев позволит восстановить «надежный международный порядок безопасности». В связи с этим он обратился к западным партнерам, призвав их поспособствовать скорейшему прекращению огня на Украине.

Заседание контактной группы по вопросам обороны проходит на базе «Рамштайн» 6 сентября. В том числе в мероприятии принимают участие главы военных ведомств США и Германии Ллойд Остин и Борис Писториус.

В ходе встречи шеф Пентагона заявил, что американский лидер Джо Байден намерен до конца дня объявить о выделении пакета помощи Киеву в размере $250 млн. Немецкий министр обороны, в свою очередь, рассказал о планах Берлина отправить в зону боевых действий дополнительную партию танков Leopard 1A5. По его словам, ФРГ совместно с Данией и Нидерландами передаст Украине 77 машин.

Ранее Зеленский высказался о возможности участия РФ в следующей мирной конференции по Украине.

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