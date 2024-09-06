В Кремле оценили слова о том, что Китаю следует отобрать у РФ Дальний Восток

Россия не воспринимает всерьез слова президента Тайваня Лая Циндэ, предложившего Китаю отобрать у РФ Дальний Восток. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы таких заявлений не видели. Даже если они и были, вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», — сказал представитель Кремля.

2 сентября Лай Циндэ заявил, что, поскольку Китай считает остров частью своей территории, то Пекину следует отобрать у России Дальний Восток, который был утрачен по итогам заключения Айгунского договора между Российской Империей и Империей Цинь в 1858 году.

Комментируя заявление Лай Циндэ, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россию и Китай не интересуют мнения маргинальных политиков, поскольку Москва и Пекин официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий.

Ранее политолог Игорь Пшеничников назвал провальной попытку Тайваня посеять раздор между РФ и КНР.