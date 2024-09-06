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Захарова заявила о преследовании людей за инакомыслие в США

Захарова: в США людей, подобных Дмитрию Саймсу, преследуют за инакомыслие

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MFA Russia/Global Look Press

В Соединенных Штатах людей, подобных политологу Дмитрию Саймсу, преследуют за инакомыслие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Выступая на полях Восточного экономического форума, Захарова заявила, что в США людей «преследуют за инакомыслие, по политическим взглядам, убеждения и даже, что стало очевидным, за попытку отстоять очевидную правду».

5 сентября минюст США выдвинул официальное обвинение против известного советского эмигранта, политолога Дмитрия Саймса. Вместе с женой его подозревают в нарушении санкций из-за работы на Первом канале. Супругу ученого также обвиняют в незаконной покупке предметов искусства для российского олигарха. Саймсу грозит до 60 лет заключения, а его жене — до 120. Пара сейчас живет в России, хотя Саймс подчеркивал, что «не порвал с Америкой».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФБР подтвердило обыск в доме ведущего Первого канала Саймса.

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