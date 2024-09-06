В России призвали отправить топ-менеджеров крупных компаний на Дальний Восток

Дальний Восток располагает огромной территорией и обширными запасами природных ресурсов. Но, к сожалению, некоторые граждане, проживающие там, до сих пор стремятся перебраться поближе к столицам. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

По его мнению, чтобы остановить отток граждан, на Дальний Восток следует отправить топ-менеджеров крупных госкорпораций.

Если отправить в Хабаровск, например, наш крупный госбанк, то, наверное, там тоже все быстро заколосится. Топ-менеджеры еще до начала трудового дня успеют все выполнить. Когда в Москве, в центральной части России только начнется операционный день, у них на Дальнем Востоке уже все будет посчитано, сделано», — сказал Малофеев.

Кроме того, по его мнению, в регионах должна оставаться налоговая база.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия стала «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее политолог назвала Дальний Восток окном возможностей для России.