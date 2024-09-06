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МИД России рассказал о бурной реакции жителей разных стран на арест Дурова

Захарова: за Дурова массово вступились жители разных стран

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Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

После задержания создателя Telegram Павла Дурова во Франции последовала массовая реакция жителей разных стран – они вступились за него и осудили действия Парижа. На это в беседе с RT обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Посмотрите, как за Дурова сейчас все вступились. Не разбирая, хороший он или плохой, нравится он или не нравится», — отметила дипломат.

При этом она добавила, что сам Дуров до ареста особо не проявлял реакции на громкие скандалы, связанные с ущемлением свобод людей, и не имел на этот счет четкой позиции. Так, к примеру, он не высказывался об аресте создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Однако «принципиальным вопросам» нужно незамедлительно высказываться, заключила Захарова.

До этого представитель дипведомства также сообщила, что Франция ответила на ноты российских загранучреждений по вопросу ареста Дурова. Однако, по ее словам, это был ответ, абсолютно не содержащий какой-то фактурной информации, так как Париж расценивает Дурова как своего гражданина, а не российского.

Ранее стало известно, что Telegram изменил политику модерации после задержания Дурова.

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