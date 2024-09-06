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Захарова о задержании Дурова: «оно должно стать отрезвляющим примером»

Захарова: задержание Дурова во Франции должно стать отрезвляющим примером

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции может послужить отрезвляющим примером для тех, кто всерьез воспринимал мнение о свободе слова на Западе. Об этом в интервью RT заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Что касается в целом этого случая (задержание во Франции Павла Дурова. — Прим. ред.), то, наверное, он должен стать отрезвляющим примером для тех, кто слепо верил в рассказы Парижа, Вашингтона, Лондона, Берлина и других стран о том, что они такие ярые приверженцы свободы слова, демократии и невмешательства в дела редакций, СМИ, мессендежеров», — сказала она.

По мнению Захаровой, все эти рассказы являются «иллюзией и ложью».

До этого Мария Захарова говорила, что наиболее «трагикомичным» в ситуации с задержанием Дурова стало то, что даже сами французские власти не могут объяснить населению и мировому сообществу, что именно произошло. По словам официального представителя МИД РФ, отсутствие объяснения ситуации с Дуровым говорит о том, что во Франции нет обратной связи с собственным населением.

24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже после его прибытия из Азербайджана на частном самолете. 28 августа прокуратура Парижа предъявила основателю Telegram обвинения по шести пунктам, включая отказ сотрудничать с французскими властями и соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества.

После этого Дурова освободили из-под стражи, но он остался под судебным надзором. Суд установил залог в размере €5 млн и запретил Дурову покидать Францию. Этот запрет будет действовать в течение полугода.

Ранее Дуров выпустил первое заявление после задержания во Франции.

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