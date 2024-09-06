Лавров оценил сообщения о попытках КНР принудить РФ к миру с Украиной

КНР не пытается каким-либо образом принудить РФ к миру с Украиной, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сделал соответствующее заявление в ходе интервью для РБК.

Во время беседы журналисты попросили дипломата прокомментировать сложности с банковскими переводами в торговле между Москвой и Пекином. Лавров выразил уверенность, что в будущем китайские власти продолжат принимать меры для сокращения зависимости от западных финансовых систем.

По словам министра, у него нет сомнений, что КНР будет стремиться к новым формам сотрудничества с зарубежными партнерами. Речь идет о взаимодействии, «которые не сопряжено с диктатом».

«Они это делают неспешно. Это их стиль, ментальность. <...> Эта тема обсуждается с нашими китайскими коллегами. У них достаточно сильно развита банковская система и глубоко завязана на мировые финансовые рынки», — добавил глава МИД РФ.

В то же время он отрицательно ответил на вопрос о том, пытается ли Пекин принудить Москву к заключению мирного договора с Киевом. Лавров подчеркнул, что подобные рассуждения экспертов абсолютно не соответствуют действительности.

«Это говорят те, кто хочет, чтобы РФ согласилась на ультимативную «формулу [президента Украины Владимира] Зеленского». Это несерьезно», — резюмировал дипломат.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) оценили роль КНР в урегулировании конфликта между РФ и Украиной.