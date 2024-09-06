Захарова назвала общую проблему России и КНДР

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) проходят невероятные вызовы санкционной войны. Об этом на полях ВЭФ-2024 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Существует аспект — тот, что мы проходим невероятные вызовы с точки зрения санкционной войны», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия и Северная Корея вместе находятся в одном регионе и субрегионе, а также имеют ряд совпадающих взглядов на международную обстановку.

28 августа статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли России Роман Чекушов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чон Хо провели переговоры в Пхеньяне, в ходе которых обсудили вопросы по углублению и развитию экономического сотрудничества между двумя странами. В переговорах также участвовали заместитель министра химической промышленности КНДР Ким Хва Сик и временный поверенный в делах Российской Федерации в Северной Корее Владимир Топеха.

Ранее сообщалось, что в России начнут продавать пиво из КНДР.