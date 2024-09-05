Песков обозначил позицию РФ в отношении Республики Сербской

Россия считает, что в настоящее время попираются основы Дейтонского соглашения и ущемляются права сербов в Республике Сербской. В беседе с ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ с таким положением вещей не согласна.

«Действительно, размываются основы Дейтона, ущемляются интересы сербов. Мы с этим категорически не согласны. И в этом мы полностью поддерживаем наших сербских друзей», — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, Москва готова помогать Республике Сербской, однако ее возможности в этом плане ограничены. При этом Песков отметил, что позиция РФ по ситуации «четко заявлена» на международной арене, и это служит эффективным «рычагом поддержки».

В марте 2023 года Конституционный суд Боснии и Герцеговины блокировал исполнение Закона о недвижимом имуществе Республики Сербской. Из-за решения инстанции собственность, которая находится под контролем республики, может перейти в распоряжение центральных властей в Сараево.

На этом фоне Республика Сербская отозвала своих судей из Конституционного суда Боснии и Герцеговины. Соответствующее решение было принято в апреле того же года. Помимо этого, Додик пригрозил, что Республика Сербская объявит независимость, если ее собственность конфискуют.

Ранее сообщалось, что в Республику Сербскую с внезапным визитом приезжал глава ЦРУ.