Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

КНР и Африка высказались о поддержке мирного урегулирования на Украине

Китай и страны Африки прилагают усилия для решения конфликта на Украине

close
Александр Гальперин/РИА Новости

Китай и страны Африки поддерживают все усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в Пекинской декларации, подписанной на Форуме китайско-африканского сотрудничества, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем все усилия, которые способствуют мирному разрешению украинского кризиса», — уточнили в документе.

Подписи под декларацией поставили 53 африканских государства. В документе также содержится призыв «не сокращать поддержку и инвестиции для Африки» из-за войны в Израиле и эскалации украинского кризиса.

Страны, подписавшие декларацию, попросили поддержать государства региона в решении глобальных проблем. Среди них: продовольственная безопасность, изменение климата и энергетический кризис.

На форуме председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет готовить африканских военных и правоохранителей. По его словам, Китай готов совместно с африканскими странами защищать интересы развивающихся стран.

Ранее политологи и ученые обсудили будущее многополярного мира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами