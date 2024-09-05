КНР и Африка высказались о поддержке мирного урегулирования на Украине

Китай и страны Африки поддерживают все усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом говорится в Пекинской декларации, подписанной на Форуме китайско-африканского сотрудничества, передает РИА Новости.

«Мы поддерживаем все усилия, которые способствуют мирному разрешению украинского кризиса», — уточнили в документе.

Подписи под декларацией поставили 53 африканских государства. В документе также содержится призыв «не сокращать поддержку и инвестиции для Африки» из-за войны в Израиле и эскалации украинского кризиса.

Страны, подписавшие декларацию, попросили поддержать государства региона в решении глобальных проблем. Среди них: продовольственная безопасность, изменение климата и энергетический кризис.

На форуме председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет готовить африканских военных и правоохранителей. По его словам, Китай готов совместно с африканскими странами защищать интересы развивающихся стран.

Ранее политологи и ученые обсудили будущее многополярного мира.