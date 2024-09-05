«Что там будет завтра?»: в Госдуме оценили приостановку выплат Абхазии

Жители Абхазии заинтересованы в укреплении отношений с Россией, но для этого нужны компромиссы — соглашения должны быть выгодны обеим сторонам. Такое заявление в разговоре с «Газетой.Ru» сделал депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Если, допустим, юрисдикция российских судов действует на территории Абхазии, то тогда по логике юрисдикция абхазских судов должна действовать на территории России. Вопрос можно обсудить в рамках группы дружбы с абхазскими парламентариями, а им в свою очередь провести широкую дискуссию со старейшинами и политическими силами, и принять компромиссное решение. Что касается ограничений на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов. Граждане России могут приобретать любую коммерческую недвижимость. Есть дискуссионный вопрос по поводу апартаментов, надо принимать закон, но формулировку необходимо точно так же корректировать. Надо корректировать количество, возможно показать позитивный эффект от строительства именно для [абхазских] граждан, а не наоборот. Чтобы она устраивала большую часть народа Абхазии. У меня встречный вопрос: а в России принят закон об апартаментах, который тоже несколько раз вносился в Госдуму и точно также его заворачивали, потому что он не был проработан?» — сказал Ющенко.

Депутат отметил, что проблемы возникают и из-за налогообложения — для местных жителей и инвесторов действуют разные условия.

«В одной из редакций закона об инвестиционном климате говорилось, что иностранный инвестор, который заходит в республику Абхазия, освобождается чуть ли не на 25 лет (потом, вроде, поменяли на 8 лет) от налогов и других платежей, в том числе и НДС. Но тогда как местный бизнес должен существовать? Естественно, местные люди против, возмущаются, поэтому нужно находить общий компромисс», — считает он.

Ющенко добавил, что россияне едут в Абхазию за колоритом, а не урбанистической застройкой. А местных жителей волнует развитие страны, но они хотят сохранить свою культуру без «диктата, интереса олигархов, застройщиков».

«Местных жителей там всего 250 тыс. человек. Их очень волнует развитие своей страны в близком сотрудничестве с Россией. Что там будет завтра? Их размоет, они в горах будут жить? Или они будут хозяевами на своей земле, гостеприимно распахивая двери своим друзьям. Поэтому они пытаются сохранить свою идентичность, свой национальный колорит. И президент Аслан Бжания очень много сделал и делает для того, чтобы такая модель была реализована», — заключил он.

С 1 сентября Россиян частично приостановила соцвыплаты Абхазии. Это коснулось врачей, учителей, сотрудников силовых структур и других госслужащих.

До этого в соцсетях был опубликован протокол с совещания замглавы АП РФ Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжании. В документе говорилось о необходимости приостановить с 1 сентября перечисление Абхазии средств российской финансовой помощи до выполнения абхазской стороной ряда обязательств.

Ранее в Госдуме заявили, что в Абхазии хотят создать трещину в отношениях с Россией.