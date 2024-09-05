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Лавров выразил надежду на скорую встречу с главой МИД Абхазии Шамбой

Лавров заявил, что в ближайшие недели может встретиться с главой МИД Абхазии

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Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что в ближайшее время у него появится возможность провести встречу с коллегой из Абхазии Сергеем Шамбой. Он сделал соответствующее заявление в ходе интервью для РБК.

В начале августа президент республики Аслан Бжания подписал указ о назначении Сергея Шамбы на должность руководителя внешнеполитического ведомства. С 1997 по 2010 год дипломат уже возглавлял МИД и теперь вернулся на прежний пост.

«Я когда его поздравлял с возвращением на пост главы внешнеполитического ведомства, я его пригласил посетить РФ в любое удобное время. Уверен, что мы в ближайшие недели сможем такую встречу организовать», — сказал Лавров в ходе беседы с журналистами.

2 сентября Шамба заявил, что Абхазия планирует стать полноправным членом ООН. По его словам, вступление во всемирную организацию является «конечной целью» усилий республики по широкому международному признанию страны. В то же время дипломат обратил внимание, что присоединение к ООН — это очень сложный процесс.

Ранее в Абхазии высказались о решении РФ в 2008 году признать независимость республики.

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