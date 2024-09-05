Песков рассказал о будущем новых регионов России

Ведутся разные обсуждения относительно будущего устройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сейчас ситуация требует специальных режимов государственного управления и помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, еще предстоит ликвидировать последствия действий Вооруженных сил Украины, поэтому сейчас в работе та схема управления, которая есть.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ранее стало известно, в каких регионах РФ платят самую высокую зарплату