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Песков рассказал о будущем новых регионов России

Песков: ведутся обсуждения насчет будущего устройства новых регионов России

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Maxim Shemetov/Reuters

Ведутся разные обсуждения относительно будущего устройства Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, сейчас ситуация требует специальных режимов государственного управления и помощи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, еще предстоит ликвидировать последствия действий Вооруженных сил Украины, поэтому сейчас в работе та схема управления, которая есть.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

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