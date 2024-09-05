Посол заявил о желании США выжечь основу отношений с Россией

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о желании США выжечь основу отношений с Россией. Соответствующее заявление он сделал, комментируя введенные Соединенными Штатами санкции против российских СМИ, сообщает Telegram-канал дипмиссии.

Он отметил, что Россия «никогда не ставила знак равенства между мудрым народом» США и американской администрацией. По словам дипломата, власти Соединенных Штатов «делают все, чтобы не только «надорвать» ткань» связей между двумя странам, но «полностью выжечь их основу».

«Такая политика несет опасность делу сохранения мира и глобальной стабильности», — сказал он.

Антонов также обратил внимание, что США бездоказательно обвинили российские СМИ во враждебном влиянии на президентские выборы в стране. Власти РФ неоднократно отвергали подобные заявления.

Сам посол считает, что администрация Соединенных Штатов «запуталась».

«Мы слышим слова с упреком о вмешательстве в электоральные процессы и одновременно заявления о том, что данная акция никак не связана с предстоящими выборами президента», — добавил он.

4 сентября минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили обвинения в нарушении закона об иноагентах.

До этого телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

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